Cartillas militares liberadas se entregarán sábados y domingos

ALLENDE, COAH.- Jóvenes de la clase 1998 que realizaron su trámite para su cartilla militar liberada, deben de presentarse sábados y domingos a partir de este mes de diciembre próximo, para recoger su cartilla militar, informó ayer el primer regidor comisionado en Educación Carlos de los Santos Flores.

A partir de este 2 y 3 de diciembre que son sábado y domingo de diciembre, se estarán entregando sus cartillas militares liberadas en los pasillos de la presidencia municipal, donde personal de la SEDENA estará atendiendo a todos estos jóvenes conscriptos que realizaron su trámite de cartillas militares.

Cabe señalar, informó ayer el primer regidor municipal, que en caso de haber extraviado el papel que se les entregó como tramite de su media cartilla, ellos, los jóvenes que realizaron su trámite, pueden acudir con su credencial de elector a la mano, y presentarla a los elementos del ejército mexicano, para recoger ya su cartilla liberada.