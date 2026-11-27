NAVA, Coahuila - Jóvenes que se encuentran en proceso de rehabilitación en el centro Bakari compartieron una cena con motivo del Día de Acción de Gracias, durante una convivencia realizada el jueves 26 de noviembre, en la que también hubo un espacio de reflexión y motivación.

Mensaje de Motivación y Perseverancia

Durante el encuentro, los internos recibieron un mensaje sobre la importancia de mantener la perseverancia, reconocer sus avances personales y conservar la esperanza para continuar con su proceso de recuperación.

Retos en el Proceso de Recuperación

La convivencia también permitió destacar los retos que implica enfrentar las adicciones, recuperar la confianza familiar y reconstruir los vínculos personales y sociales.

El centro Bakari ofrece atención médica, acompañamiento psicológico, terapias individuales y grupales, así como orientación familiar. Sus instalaciones se encuentran en la calle Venustiano Carranza número 80, en la colonia Centro de Nava. Para solicitar información sobre sus servicios está disponible el teléfono 862 110 5972.