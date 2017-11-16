Clausuran Restaurante Bar El Coyote

ZARAGOZA, COAH.- La dirección de Alcoholes y Comercio procedió a colocar los sellos de clausura en el establecimiento denominado Restaurante Bar El Coyote, localizado por la calle Zaragoza, por la venta de bebidas alcohólicas fuera de horario.

El director de la dependencia, Federico Malacara Muñiz, dio a conocer que la clausura del bar propiedad de Javier Domínguez Rivera, se llevó a cabo a las 00:20 horas del lunes 13 de noviembre, luego de haberse detectado la venta de alcohol fuera de horario.

Una unidad de la Policía Preventiva Municipal efectuaba un recorrido rutinario de vigilancia, cuando detectó que se expendía cerveza fuera de horario en el lugar mencionado, por lo que se procedió a colocar los sellos de clausura.

Asimismo, se elaboró el acta circunstanciada correspondiente, a fin de convocar al propietario del bar a acudir ante la Tesorería Municipal, a efecto de liquidar la sanción económica correspondiente, y entonces decretar la reapertura del negocio.