Se tambalea la administración de Evelio Vara en Zaragoza; renuncia otro director de SIMAS

Zaragoza, Coah. – Una nueva crisis interna sacude la administración del alcalde Evelio Vara Rivera, luego de que Ismael Salinas presentara su renuncia como director del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS). Salinas asumió el cargo tras la salida de Saúl Mendoza, quien también renunció semanas atrás por presuntos desacuerdos con el edil.

Versiones extraoficiales señalan que la salida de Salinas fue motivada por malos tratos y descalificaciones directas del alcalde, así como por la presunta ambición de poder del mismo, quien habría utilizado expresiones ofensivas para minimizar el trabajo de sus colaboradores.

Por su parte, trascendió que Mendoza nunca habría recibido sueldo durante su gestión, lo cual generó inconformidad entre los trabajadores del organismo operador.

Ciudadanos consultados acusan que el alcalde prefiere rodearse de funcionarios que no lo contradigan ni le exijan recursos, lo que alimenta la percepción de un manejo discrecional del dinero público. La salida de Salinas refuerza la imagen de una administración debilitada, que enfrenta cuestionamientos tanto dentro del ayuntamiento como por parte de la ciudadanía.