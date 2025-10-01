Club de Motociclismo Espartanos conmemora su vigésimo tercer aniversario

El próximo 11 de septiembre, el Club de Motociclismo Espartanos conmemorará su vigésimo tercer aniversario con una celebración de carácter familiar en las instalaciones de la Astro Feria Rosita. El evento reunirá a motociclistas, familias y aficionados de la región carbonífera en un ambiente de convivencia y orgullo por la trayectoria del club.

Durante una rueda de prensa, la subsecretaria de Turismo en la región carbonífera, Diana Haro Martínez, felicitó a los integrantes del Club Espartanos por su constancia y compromiso con la comunidad. Destacó que este tipo de celebraciones fortalecen el tejido social y promueven el turismo regional, al tiempo que fomentan valores como la unidad y el respeto entre los participantes.

Haro Martínez subrayó que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la seguridad en el estado de Coahuila está garantizada, lo que permite que las familias disfruten con tranquilidad de eventos turísticos y recreativos en todo el territorio estatal. "Coahuila es tierra de paz y de encuentros, y este aniversario es muestra de ello", expresó.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado por impulsar las actividades turísticas en la región carbonífera, que cada vez se consolida como un referente en el ramo. La colaboración entre autoridades, clubes y ciudadanía ha sido clave para posicionar a Sabinas como un destino confiable y atractivo para visitantes locales y foráneos.

La celebración del Club Espartanos promete ser un espacio de alegría, tradición y reconocimiento al motociclismo como expresión cultural y deportiva. Se espera una nutrida participación de familias, clubes invitados y autoridades, en una jornada que reafirma el espíritu comunitario de Sabinas y su vocación turística.