Oculta Ricardo Treviño información sobre el accidente de una patrulla municipal de Allende

Allende, Coah. – Un aparatoso accidente se registró la noche del pasado sábado en la calle Melchor Ocampo, al norte de la ciudad, donde una patrulla municipal impactó contra un vehículo particular y ambos terminaron proyectados contra la barda de una propiedad privada. El percance, ocurrido a escasos metros de la preparatoria Jaime Lozano Benavides, dejó como saldo varios lesionados y daños materiales de consideración.

De manera extraoficial, trascendió que tres mujeres que viajaban en el automóvil resultaron heridas, al igual que los oficiales que iban a bordo de la patrulla. Hasta el momento, ni la Dirección de Seguridad Pública ni la administración municipal han ofrecido un informe oficial, lo que ha generado incertidumbre entre la población, que demanda claridad en torno al hecho.

El alcalde Ricardo Treviño Guevara fue abordado por la prensa para dar una postura, pero se negó a declarar, lo que ha sido interpretado como un intento de ocultar información sobre lo ocurrido. Mientras tanto, los propietarios de la vivienda afectada esperan la reparación de los daños ocasionados, y vecinos exigen que se investigue quién conducía la patrulla y si los agentes estaban en servicio o fuera de turno al momento del impacto.