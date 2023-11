Culminan 10 mujeres taller de corte en Nava

NAVA, COAH. - Clausuran el curso taller de corte y confección en el municipio de Nava, donde cerca de 10 mujeres adquirieron los conocimientos necesarios para realizar o arreglar prendas de vestir y así apoyar la economía familiar.

"Es importante emplear el tiempo productivamente, por ello ofrecemos estos cursos que no solamente se extiende para las mujeres, si no para todos en casa, jóvenes y hombre, donde pueden aprender un oficio nuevo que puedan generarles un ingreso extra sus familias", declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Agradeció a la instructora Clara Estela Reyes y a cada una de las participantes que se esforzaron por acomodar sus tiempos y acudir a este curso, ya que muchas de ellas son madres, estudiantes o trabajadoras.

"Se que hicieron un esfuerzo por adecuar su tiempo de amas de casa, estudiantes o trabajadoras, pero sepan que fue tiempo bien invertido y lo pueden ver aquí, no solo en el regalo que me dieron, si no en la vestimenta de su instructora y la exposición que tenemos ahora", agregó.