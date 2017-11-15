Dañan cajero automático en Nava

NAVA, COAH.- Gran movilización policiaca provocó el reporte de un cajero automático dañado en la colonia 2 de agosto en el municipio de Nava, el hecho fue reportado por vecinos alrededor de las 10 de la mañana del martes, al percatarse que el cajero estaba dañado.

Fue en el cruce de las calles Mina Real del Monte y 5 de Mayo en la colonia antes mencionada donde se encontraba un cajero dañado, por lo que de inmediato arribaron al lugar elementos de la Policía Preventiva Local y de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado Región Norte I, así como personal de Seguridad Privada a bordo de la unidad 5182 propiedad de SEPSA, S.A. de C.V.

Autoridades presumen que el hecho ocurrió durante la madrugada del martes, donde él o los probables responsables, solamente ocasionaron daños en el frente (teclado), pero no llegó a ser abierto; asimismo, ocasionaron daños a la iluminación del local donde se encuentra ubicado dicho cajero automático propiedad del Banco Santander.

Trascendió que el cajero contenía en su interior alrededor de 750 mil pesos en efectivo, cantidad que fue retirada por el personal de la empresa de valores, para posteriormente colocar una hoja con un texto impreso que decía “Fuera de Servicio”, así como una cinta amarilla que prohíbe el paso de usuarios al cajero automático.

Autoridades dijeron desconocer que pretendían él o los sujetos al realizar los daños, ya que los vecinos del lugar donde se ubica el cajero automático, mencionaron no haber escuchado ningún tipo de ruido durante la madrugada.

Él o los responsables de los daños al cajero, no lograron llevarse nada del interior del mismo, logrando recuperar elementos de SEPSA todo el dinero.

Instalan cinta amarilla prohibiendo el acceso al cajero automático.