Demuelen casas antiguas de adobe que son un riesgo para familias

Allende, Coah.- La dirección de Protección Civil en coordinación con el área de Servicios Primarios, inició la demolición de antiguas viviendas que registraban riesgo de caer debido al deterioro de sus estructuras.

El titular de Protección Civil, Ramiro González Olivo, informó que por indicaciones del alcalde Antero Alberto Alvarado Saldívar, se procedió a contactar a los propietarios de viviendas antiguas y deshabitadas, con el objeto de acordar su demolición.

“Estamos empezando con la demolición de las casas que están a punto de derrumbarse, previo a lo cual hemos solicitado el permiso de los dueños para iniciar con los trabajos; en esta ocasión es una vivienda ubicada en la esquina de calle Acuña y Zaragoza”.

Dijo el entrevistado, que se trata de una antigua vivienda propiedad de la señora Laura Valle, a quien previamente se notificó sobre la necesidad de demoler la estructura, por lo que autorizó que se llevaran a cabo los trabajos.

Explicó que se procede a demoler antiguas viviendas, debido a que representan un peligro para los transeúntes, además de que algunas de estas casas se han convertido en refugio de malvivientes que acechan a los vecinos.

Hasta el momento el departamento de Protección Civil ha detectado cinco viviendas sumamente deterioradas, de las cuales dos están programadas para demolerse en común acuerdo con sus propietarios.

Supervisando el inicio de la demolición de antiguas viviendas.