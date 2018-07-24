Descarrilan a la altura del km. 22 máquinas de Ferromex

Nava, Coah.- Dos máquinas de Ferromex debido a una descompostura en los cambios de vías, ubicados en el kilómetro 22 a la altura de los patios de Ferromex en el ejido Río Escondido, se descarrilaron, hechos suscitados antier por la madrugada, donde personal de ferrocarriles, realiza ya maniobras para levantar las pesadas unidades.

Armando Vital Trejo, director de Protección Civil de Nava, llegó al lugar de los hechos, para apoyar en las maniobras de rescate, en caso de haber personas lesionadas, informándole personal de Ferromex, que el percance se había registrado antier por la madrugada, cuando dos máquinas que circulaban de sur a norte, se habían descarrilado.

Vital Trejo, señaló que la presencia de ellos más que nada, era apoyar en las maniobras del descarrilamiento y verificar que algún vagón que se haya descarrilado no contuviera algún químico inflamable que pudiera en su momento al derramarse tras el descarrilamiento, provocar alguna contingencia, ya que cerca del lugar se ubica la Universidad del Norte de Coahuila UTNC.

Nuestro trabajo, afirmó el director de Protección Civil de Nava, Armando Vital Trejo, más que nada, es asegurar el área donde se registraron los hechos, en este caso del descarrilamiento de las máquinas de Ferromex.