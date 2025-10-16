Inversión de 1.5 Millones en Recarpeteo Beneficia a Estudiantes

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, entregó oficialmente la obra de recarpeteo en la calle Arturo Méndez, ubicada en el Fraccionamiento Francisco I. Madero, donde se invirtieron 1.5 millones de pesos como parte del programa 'Prendamos Monclova'. La obra, que abarca una longitud de 150 metros, era una de las más solicitadas por los vecinos del sector, y representa un gran beneficio principalmente para los estudiantes de la secundaria Emiliano Zapata, quienes ahora contarán con una vialidad más segura y banquetas recién construidas. Esta obra es parte del plan 'Prendamos Monclova', que contempla una inversión histórica de más de 420 millones de pesos tan solo en 2025 para distintos sectores del municipio. Los trabajos realizados incluyeron: 1,752 m² de fresado (perfilado del pavimento), 700 m² de mejoramiento de pavimento existente, 2,628 litros de emulsiones asfálticas, 88 m³ de carpeta asfáltica en caliente, aplicación de pintura en 292 metros lineales de cordones y construcción de 892 m² de banquetas. En total, la obra beneficiará directamente a alrededor de 1,000 personas que transitan diariamente por esta vialidad, tanto residentes como estudiantes y padres de familia. Durante el evento, Jesús Guzmán, vecino del sector y padre de familia, agradeció a nombre de los beneficiarios: 'Ahora nuestros hijos pueden caminar con mayor seguridad rumbo a la secundaria. Esta obra no solo mejora la vialidad, también mejora la calidad de vida'. La administración municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando en la transformación de Monclova a través de obras integrales que prioricen la seguridad, movilidad y bienestar de sus ciudadanos.