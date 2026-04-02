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Coahuila

Detenido en Zaragoza menor 'Betito' por agresión con bate

El caso genera preocupación ciudadana y reaviva el llamado a reforzar la seguridad en colonias.

Por Alberto Ibarra Riojas - 02 abril, 2026 - 01:45 p.m.
Detenido en Zaragoza menor Betito por agresión con bate
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      Zaragoza, Coah.- Un menor de 17 años, identificado como "Betito", fue detenido en flagrancia tras su presunta participación en la agresión contra una mujer de 34 años en la colonia Manantiales, hecho que generó preocupación entre habitantes del sector.

      De acuerdo con el reporte, el joven habría atacado a la víctima con un bate, lo que provocó una rápida movilización tras la denuncia de vecinos, quienes señalaron la necesidad de mayor vigilancia y acciones preventivas para evitar este tipo de situaciones.

      Elementos de seguridad lograron ubicar y asegurar al presunto responsable en el lugar, mientras la mujer fue auxiliada y trasladada para su atención, en tanto se iniciaban las diligencias correspondientes por parte de las autoridades.

      Detalles de la agresión

      El caso fue turnado al Ministerio Público especializado, instancia que determinará la situación legal del menor; sin embargo, ciudadanos coincidieron en que, más allá de las detenciones, es urgente atender las causas de fondo y reforzar la seguridad en las colonias.

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