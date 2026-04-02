Nava se une por la inclusión en el Día Internacional del Autismo

Nava, Coah.- En el marco del Día Internacional del Autismo, familias y ciudadanos de Nava participaron en una caravana con el objetivo de promover la inclusión y la participación social de personas con esta condición, destacando que no existen diferencias, sino capacidades y sueños en común.

La caravana busca generar conciencia sobre las capacidades de personas con autismo.

Durante la actividad, se buscó generar conciencia entre la comunidad, resaltando que niñas, niños y personas con autismo tienen ideales y aspiraciones como cualquier otra persona, por lo que es fundamental fomentar el respeto y un trato digno dentro de la sociedad.

Actividades culturales y manuales fomentan la integración social en Nava.

De manera permanente, se realizan actividades culturales, musicales y manuales, así como visitas a escuelas y eventos que impulsan la integración social, promoviendo la convivencia, la empatía y la armonía entre los habitantes del municipio.

La comunidad de Nava se une para construir una sociedad más inclusiva.

La participación de la comunidad reflejó el interés por construir una sociedad más incluyente, donde se reconozca y valore la diversidad, fortaleciendo los lazos entre familias y ciudadanos.