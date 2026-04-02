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Coahuila

Nava se une por la inclusión en el Día Internacional del Autismo

Caravana ciudadana promueve respeto, empatía y oportunidades para personas con autismo.

Por Alberto Ibarra Riojas - 02 abril, 2026 - 01:28 p.m.
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      Nava, Coah.- En el marco del Día Internacional del Autismo, familias y ciudadanos de Nava participaron en una caravana con el objetivo de promover la inclusión y la participación social de personas con esta condición, destacando que no existen diferencias, sino capacidades y sueños en común.

      La caravana busca generar conciencia sobre las capacidades de personas con autismo.

      Durante la actividad, se buscó generar conciencia entre la comunidad, resaltando que niñas, niños y personas con autismo tienen ideales y aspiraciones como cualquier otra persona, por lo que es fundamental fomentar el respeto y un trato digno dentro de la sociedad.

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      Actividades culturales y manuales fomentan la integración social en Nava.

      De manera permanente, se realizan actividades culturales, musicales y manuales, así como visitas a escuelas y eventos que impulsan la integración social, promoviendo la convivencia, la empatía y la armonía entre los habitantes del municipio.

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      La comunidad de Nava se une para construir una sociedad más inclusiva.

      La participación de la comunidad reflejó el interés por construir una sociedad más incluyente, donde se reconozca y valore la diversidad, fortaleciendo los lazos entre familias y ciudadanos.

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