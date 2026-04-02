En Múzquiz servicios municipales están activos con personal de guardia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través del Gobierno Municipal de la Administración 2025-2027, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, se informó que, durante el período vacacional de Semana Santa se mantendrán activos algunos servicios de atención esenciales.

Entre las áreas que continuarán laborando de manera normal se encuentran Servicios Primarios, Ecología y museos, debido a la naturaleza de sus funciones y la necesidad de atender a la ciudadanía y turistas en todo momento.

El secretario del ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz, explicó que se emitió una circular dirigida a los directores, integrantes del Cabildo y personal de base, en la que se notificó que los días 2 y 3 de abril no habrá labores regulares. No obstante, se organizarán guardias para garantizar la atención en las dependencias que lo requieran.

Flores Múzquiz destacó que la instrucción de la alcaldesa es mantener el servicio a la comunidad, considerando que durante estas fechas muchas personas aprovechan su tiempo libre para realizar trámites o acudir a las áreas municipales que permanecen abiertas. De esta manera, se busca que la administración continúe cercana a la población.

Asimismo, se otorgó a cada director la facultad de girar indicaciones específicas a sus empleados para regular las guardias, con el fin de asegurar que las dependencias funcionen de manera ordenada y sin afectar el derecho al descanso de los trabajadores, esta medida pretende equilibrar la atención ciudadana con el bienestar del personal.

Finalmente, el secretario recordó que, en el caso del personal sindicalizado, el Contrato Colectivo de Trabajo estipula que descansarán los días jueves y viernes de Semana Santa, respetando así los acuerdos laborales establecidos.

Con estas disposiciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de brindar servicios eficientes sin descuidar los derechos de sus trabajadores.