DIF Municipal realizará campaña de salud visual

VILLA UNIÓN, COAH.- El próximo 5 de diciembre se tiene contemplado llevar a cabo una jornada de salud visual, con la presencia de especialistas provenientes de la Ciudad de México, ello en las instalaciones del DIF Municipal de esta localidad.

La directora del organismo local, Enriqueta Martínez de Fuentes, indicó en entrevista que se brindarán precios sumamente económicos para acceder a los servicios que estará brindando esta macro brigada.

El costo de la consulta oftalmológica será de tan solo 15 pesos, por lo que es importante aprovechar esta magnífica oportunidad de obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado, para todo tipo de problema visual.

Asimismo, se contará con lentes a disposición de quienes pudieran requerirlos, con costo económico desde 190 pesos; es importante que las personas interesadas en esta brigada, acudan a anotarse con tiempo a las oficinas del DIF.

Los especialistas que estarán brindando atención en esta jornada de Salud Visual, requieren de una cantidad mínima de pacientes, de lo contrario no podrán acudir a este municipio, aclaró la funcionaria.