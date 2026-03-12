Llevan servicios de salud y orientación a vecinos con “Brigada en Tu Barrio” en Nava

NAVA, COAH. — Vecinos de la colonia Manantial participaron en la jornada “Brigada en Tu Barrio”, donde se acercaron diversos servicios de salud, orientación y apoyo para las familias del sector.

Durante la actividad se instalaron módulos para la aplicación de vacunas, consultas médicas y atención a la comunidad, además de la participación de personal de la Fiscalía y corporaciones de seguridad que brindaron información y orientación a los asistentes.

Servicios de salud y seguridad en la comunidad

También se contó con un módulo de reclutamiento de la Guardia Nacional, donde se realizó una exhibición de equipo táctico y material utilizado por la corporación, lo que permitió a niñas, niños y adultos conocer de cerca parte del trabajo que realizan.

En la jornada participaron dependencias estatales como ICOJUVE con la estrategia “Vive Libre Sin Drogas”, además de las Servidoras de la Nación y personal de salud mental, quienes ofrecieron orientación y actividades dirigidas a la prevención y el bienestar de la comunidad.