Contactanos
Coahuila

Llevan servicios de salud y orientación a vecinos con “Brigada en Tu Barrio” en Nava

Dependencias estatales y corporaciones de seguridad participaron en la jornada realizada en la colonia Manantial para acercar atención médica y programas de prevención a la comunidad.

Por Alberto Ibarra Riojas - 12 marzo, 2026 - 03:37 p.m.
Llevan servicios de salud y orientación a vecinos con “Brigada en Tu Barrio” en Nava
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH. — Vecinos de la colonia Manantial participaron en la jornada “Brigada en Tu Barrio”, donde se acercaron diversos servicios de salud, orientación y apoyo para las familias del sector.

      Durante la actividad se instalaron módulos para la aplicación de vacunas, consultas médicas y atención a la comunidad, además de la participación de personal de la Fiscalía y corporaciones de seguridad que brindaron información y orientación a los asistentes.

      Placeholder

      Servicios de salud y seguridad en la comunidad

      También se contó con un módulo de reclutamiento de la Guardia Nacional, donde se realizó una exhibición de equipo táctico y material utilizado por la corporación, lo que permitió a niñas, niños y adultos conocer de cerca parte del trabajo que realizan.

      En la jornada participaron dependencias estatales como ICOJUVE con la estrategia “Vive Libre Sin Drogas”, además de las Servidoras de la Nación y personal de salud mental, quienes ofrecieron orientación y actividades dirigidas a la prevención y el bienestar de la comunidad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados