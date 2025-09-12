Entrega de útiles escolares en Nava para niños del Jardín de Niños Miguel Ramos Arizpe

Nava, Coah. – Niños y niñas del Jardín de Niños Miguel Ramos Arizpe recibieron paquetes de útiles escolares gracias al programa Mejora, una acción enfocada en apoyar la educación y reducir la desigualdad entre estudiantes. Padres de familia reconocieron la importancia de estas iniciativas para garantizar mejores condiciones de aprendizaje.

La entrega de material educativo permitió que los pequeños contaran con los recursos necesarios para su desempeño escolar, fortaleciendo su motivación y desarrollo académico. "Es un gran apoyo que nos ayuda a que nuestros hijos tengan una mejor educación", comentaron algunos tutores presentes.

Ciudadanos destacaron la relevancia de mantener este tipo de acciones, que contribuyen a crear oportunidades equitativas para todos los estudiantes, impulsando la educación como pilar de la comunidad y fomentando la participación ciudadana en el cuidado del aprendizaje infantil.