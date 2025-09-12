Padres exigen salida de directora en primaria de Morelos

Morelos, Coah. – En el municipio de Morelos, un grupo de padres de familia de la primaria José María Flores Rosas llevó a cabo una manifestación pacífica en las instalaciones del plantel, exigiendo la destitución de la directora ante diversas inconformidades.

Con pancartas y consignas, los tutores denunciaron que la situación ha generado un ambiente escolar tenso, poco favorable para el aprendizaje y desarrollo emocional de los alumnos.

Entre las quejas más graves se señalaron presuntos actos de maltrato verbal hacia estudiantes y personal docente, así como deficiencias en la gestión administrativa y la falta de atención a necesidades básicas de la escuela. Afirmaron que han presentado quejas en múltiples ocasiones sin obtener respuesta, motivo por el cual decidieron organizar esta protesta como último recurso.

Al lugar acudieron autoridades educativas del estado, quienes dialogaron con los manifestantes y se comprometieron a revisar el caso. Mientras tanto, la protesta continúa en calma, aunque los padres advirtieron que no suspenderán el movimiento hasta lograr acuerdos concretos que garanticen un ambiente escolar sano y respetuoso.

Finalmente, los manifestantes subrayaron que su principal interés es el bienestar académico y emocional de sus hijos. Hicieron un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas firmes y no permitan que el conflicto quede en el olvido, pues aseguran que la comunidad escolar ya no puede esperar más.