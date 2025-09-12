Donación solidaria fortalece labor del ministerio Se Busca un Corazón

Nava, Coah. – La comunidad de Nava fue testigo de un acto de solidaridad cuando Mari Carmen de León Medellín realizó la donación de pads al ministerio Se Busca un Corazón, una organización dedicada a transformar vidas a través de la fe, el amor y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

De León Medellín expresó que su aportación representa “un granito de arena” para fortalecer la labor del ministerio, reconocido por abrir puertas, brindar esperanza y mantener viva la convicción de que, con unión y compromiso, es posible generar cambios reales en la sociedad.

Integrantes de Se Busca un Corazón agradecieron el gesto generoso y reafirmaron su compromiso de seguir apoyando a familias y personas vulnerables, destacando que cada esfuerzo individual contribuye a construir una comunidad más justa, solidaria y humana.