Contactanos

Coahuila

Festejan con niños de Casa Hogar en Nava

'Restaurando Amor' ofreció una celebración para los pequeños con piñata y actividades divertidas.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 15 agosto, 2023 - 09:41 a.m.
Festejan con niños de Casa Hogar en Nava
Todos los niños se divirtieron y disfrutaron de este festejo.

Nava, Coah.- En busca de divertir y hacerles pasar un buen momento a los niños de la casa hogar Misericordia del municipio de Nava, el grupo altruista Restaurando Amor, realizó un festejo para todos los niños que viven en las instalaciones.  

“Hoy estamos muy contentos con el festejo que realizamos, la verdad muchas gracias a todas personas que se sumaron y que siguen apoyando este proyecto, es una hermosa labor la que podemos realizar con su apoyo, una vez más lo hicimos y lo seguiremos haciendo”, indicó Daniel Valenzuela, coordinador de este grupo de apoyo. 

También invitó a las personas a sumarse a esta labor con donaciones en especie o apoyando en las actividades que se realizan. 

  • Festejan con niños de Casa Hogar en Nava

    Con apoyo de los ciudadanos de Nava.

  • Festejan con niños de Casa Hogar en Nava

    Se tuvo una piñata para el disfrute de los infantes.

  • Festejan con niños de Casa Hogar en Nava

    Todos los niños se divirtieron y disfrutaron de este festejo.

  • Festejan con niños de Casa Hogar en Nava
  • Festejan con niños de Casa Hogar en Nava
  • Festejan con niños de Casa Hogar en Nava
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados