Gestionan ampliar la franja fronteriza hasta los 5 Manantiales

Gracias a la intervención de la Senadora Verónica Martínez y la Diputada Cristina Amezcua, los alcaldes de la región de los Cinco Manantiales acompañados del Secretario de Educación del Estado, Francisco Saracho, gestionan ampliar la franja fronteriza.

El alcalde de Allende, José de Jesús Díaz Gutiérrez y la alcaldesa de Nava, Pilar Valenzuela Gallardo, así como alcaldes de Morelos y Villa Unión, sostuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para gestionar la homologación de estos municipios a los beneficios fiscales de la zona fronteriza.

Se pretende la ampliación de la zona fronteriza hasta los Cinco Manantiales, no solamente de hecho, sino también de manera fiscal.

Con los beneficios del paquete fiscal como frontera, se impactará de manera notoria al sector productivo, empresarial, comercial y a la ciudadanía en general, por ejemplo, en las tarifas de los combustibles.