Inicia la tradicional cabalgata de Allende

ALLENDE, COAH.- Con más de 5 mil cabalgantes se espera arrancar hoy desde las Ruinas de San Bernardo en el municipio de Guerrero, la tradicional cabalgata Allende 2017.

Se espera la llegada de cabalgantes del sur de los Estados Unidos, así como del centro y sur de Coahuila, y de diferentes estados de la República Mexicana.

Este evento se realiza para recordar la llegada de los antiguos pobladores a estas tierras fértiles, quienes pernoctaran en el municipio de Villa Unión, y proseguirán su camino a lomo de caballos y carretas, hasta llegar al municipio de Allende, donde miles de ciudadanos los esperan.