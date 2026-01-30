Alerta Protección Civil por intoxicaciones con monóxido de carbono en Morelos

MORELOS, COAH.– Durante el reciente descenso extremo de temperaturas en la región, autoridades de Protección Civil alertaron sobre los graves riesgos que representa el uso de braceros, anafres y mecheros al interior de los domicilios, luego de registrarse varios casos de intoxicación por monóxido de carbono.

Hugo Martín Zubeldia Cantú, director de Protección Civil, informó que al menos cinco personas resultaron intoxicadas tras utilizar estos métodos de calefacción sin la ventilación adecuada, situación que obligó a brindar atención médica inmediata y trasladarlas a un centro de salud, evitando consecuencias fatales.

Riesgos del monóxido de carbono

El funcionario explicó que el monóxido de carbono es un gas altamente peligroso, ya que no tiene olor ni color y provoca somnolencia, mareos y pérdida del conocimiento, lo que impide que las personas detecten el riesgo a tiempo, especialmente durante la noche.

Atención a grupos vulnerables

En medio de la contingencia, también se atendieron casos especiales, como el resguardo temporal de dos mujeres y tres menores que transitaban por la región, quienes fueron albergados de manera excepcional ante las bajas temperaturas, priorizando la seguridad de los grupos vulnerables.

Protección Civil reiteró el llamado a la población para evitar introducir fuentes de combustión al interior de las viviendas, mantener una ventilación adecuada, no sellar completamente puertas y ventanas, y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.