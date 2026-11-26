CINCO MANANTIALES, Coahuila - Habitantes del ejido Los Álamos participaron en una jornada de vacunación en la que se aplicaron dosis contra la influenza, COVID-19 y otras enfermedades prevenibles.

Coordinación de Servicios de Salud

La actividad se realizó en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 2, la Secretaría de Salud de Coahuila y la Dirección Municipal de Salud, con el objetivo de acercar los servicios médicos a las familias de esta comunidad rural.

Durante la jornada se atendió a personas de distintas edades, quienes tuvieron la oportunidad de completar o actualizar sus esquemas de vacunación y reforzar la protección contra diversas enfermedades.

Acceso a Vacunas en Comunidades Rurales

Estas acciones permiten llevar servicios de atención preventiva a comunidades rurales y facilitar el acceso a vacunas sin que sus habitantes tengan que trasladarse a otras localidades.