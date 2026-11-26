Acercan jornada de vacunación a familias del ejido Los Álamos
Habitantes del ejido Los Álamos recibieron vacunas contra influenza y COVID-19 en una jornada coordinada por autoridades de salud.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CINCO MANANTIALES, Coahuila - Habitantes del ejido Los Álamos participaron en una jornada de vacunación en la que se aplicaron dosis contra la influenza, COVID-19 y otras enfermedades prevenibles.
Coordinación de Servicios de Salud
La actividad se realizó en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 2, la Secretaría de Salud de Coahuila y la Dirección Municipal de Salud, con el objetivo de acercar los servicios médicos a las familias de esta comunidad rural.
Durante la jornada se atendió a personas de distintas edades, quienes tuvieron la oportunidad de completar o actualizar sus esquemas de vacunación y reforzar la protección contra diversas enfermedades.
Acceso a Vacunas en Comunidades Rurales
Estas acciones permiten llevar servicios de atención preventiva a comunidades rurales y facilitar el acceso a vacunas sin que sus habitantes tengan que trasladarse a otras localidades.