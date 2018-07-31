Maquiladora PKC GROUP de Piedras Negras oferta vacantes

Morelos, Coah.- La empresa maquiladora PKC Group de la ciudad de Piedras Negras se encuentra ofertando hasta 120 vacantes disponibles para la mano de obra de Morelos, así lo dio a conocer Santiago Prieto García, del área de Reclutamiento y Selección de Personal.

Indicó que se ofertan vacantes para operadores de producción en ambos turnos, disponibles para hombres y mujeres, reingresos y nuevos ingresos, gente con experiencia o sin experiencia, de 18 a 54 años de edad.

La empresa PKC Group está dedicada a la elaboración de arneses para diferentes clientes tanto de México como de los Estados Unidos, empleando a la mano de obra calificada con que cuenta la región Norte del estado.

Se ofrece sueldo de 130 pesos diarios, esto es 1 mil 65 pesos la semana laborando de lunes a viernes, en el turno de primera de 7 de la mañana a 4:35 de la tarde, y de segunda de 4:45 de la tarde a 1:09 de la mañana.

Asimismo, se brinda un bono de 3 mil pesos a quien contrate con la empresa, dividido en tres partes de 550 pesos al primer mes, mil pesos al segundo mes, y 1 mil 450 pesos al tercer mes, explicó el entrevistado.

Los interesados en incorporarse a la mencionada empresa deberán contactarse con la oficina de Fomento Económico de Morelos a cargo de Liliana García de Hoyos.