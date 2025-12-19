Monseñor Néstor Martínez celebra la Navidad en Monclova con autoridades

En un ambiente lleno de fraternidad, esperanza y espíritu navideño, se celebró la tradicional fiesta de Navidad, un encuentro que reunió a representantes de la Iglesia y autoridades municipales en una jornada de convivencia y reflexión.

La celebración fue encabezada por el monseñor Néstor Martínez, de Monclova, y contó con la presencia del párroco de Frontera, Paulo Sánchez, así como del párroco de Castaños, Marco Medina, quienes participaron junto al presbiterio y los diáconos permanentes de la vicaría.

Al encuentro se sumaron los alcaldes de Monclova, Carlos Villarreal, y de Frontera, Sara Irma Pérez, quienes acompañaron a la comunidad religiosa y compartieron este momento de unión, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre Iglesia y gobierno en favor del bienestar social.

Durante la celebración se compartieron mensajes de paz, agradecimiento y buenos deseos, enmarcados en el significado profundo de la Navidad, una fecha que invita a la reconciliación, la solidaridad y la renovación del compromiso de servicio a la comunidad.

La fiesta navideña se convirtió en un espacio para fortalecer los lazos de unidad, agradecer el año que concluye y renovar la esperanza en un futuro de armonía, fe y colaboración entre los distintos sectores de la sociedad.