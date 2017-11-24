Módulo del INE dará atención hasta el 27 de este mes

ZARAGOZA, COAH.- El Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral, se encuentra instalado en el Auditorio Municipal de esta ciudad, para la realización de todo tipo de trámite relacionado con la credencial para votar.
El responsable del módulo itinerante, Esaú García Beza, informó que a partir del pasado martes 21 de noviembre, se instaló el personal del INE en este municipio, donde permanecerá hasta el próximo lunes 27 de noviembre.
Con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, brinda atención del módulo de credencialización, atendiendo todo tipo de trámite, ya sea por primera vez, por reposición o cambio de domicilio.
Se exhorta a la ciudadanía de Zaragoza y del resto de la región Cinco Manantiales, que requiera efectuar algún trámite relacionado con la credencial de elector, a que aprovechen la estancia del módulo en el Auditorio Municipal, resaltó el entrevistado.
Será la última visita que realice el módulo del INE al municipio de Zaragoza durante al presente año 2017, y se retornará hasta el mes de enero del próximo año 2018, añadió García Beza.
Esaú García Beza, responsable del módulo de credencialización.