Invitan a mujeres de Nava a realizarse estudios de salud preventiva

NAVA, COAH.– Mujeres de Nava tienen la oportunidad de acceder a servicios de salud preventiva mediante una campaña que ofrece pruebas de Papanicolaou, exploraciones mamarias y citas para mastografías.

La atención se brinda en el Dispensario Médico 2 de Agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, donde las mujeres pueden acercarse para solicitar información y conocer los estudios disponibles.

Detalles de la campaña de salud preventiva

Este tipo de campañas representa una alternativa para aquellas mujeres que, por diferentes motivos, pueden postergar sus revisiones. La detección oportuna puede ser importante para identificar alguna alteración y recibir atención médica de manera temprana.

El llamado es principalmente a que las mujeres no dejen pasar sus revisiones y aprovechen los servicios disponibles, especialmente cuando se trata de estudios que forman parte del cuidado preventivo de la salud femenina.

Cómo programar una cita

Para solicitar información o programar una cita, las interesadas pueden comunicarse al teléfono 862 102 3008, con la enfermera Maricela Sánchez. La prevención también implica dedicar tiempo al propio cuidado. Acudir a revisiones periódicas y atender cualquier señal de alerta puede contribuir a una mejor atención de la salud.