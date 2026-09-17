Buscan apoyo para estudiante de la UTRCC tras accidente en moto

MONCLOVA, COAH.- Kevin de León Sánchez, de 19 años y estudiante de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC), permanece internado en la Clínica 7 del IMSS luego de resultar lesionado en un accidente de motocicleta ocurrido sobre la carretera federal 57.

El percance se registró el pasado martes 15 de septiembre, a la altura del kilómetro 11.6, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria Campestre.

De acuerdo con información publicada sobre el accidente, el joven viajaba en una motocicleta Vento Crossmax cuando se registró el choque contra un automóvil.

Kevin salió proyectado varios metros y sufrió, entre otras lesiones, una fractura en la pierna izquierda.

Tras el accidente, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia a la Clínica 7, donde permanece bajo atención médica.

Llamado a la solidaridad

Ante la situación que enfrenta la familia, integrantes del grupo de motociclistas Los Secuaces difundieron un llamado a la solidaridad para solicitar apoyo económico y ayudar con los gastos que ha generado la atención del joven.

"Cualquier ayuda, por mínima que sea, es de enorme valor para su familia en este momento", señala el mensaje difundido por el grupo, que también pide a la comunidad compartir la solicitud de apoyo.