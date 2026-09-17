Destinan más de 150 mil pesos para reparar daños eléctricos en escuelas de Región Centro

Más de 150 mil pesos serán destinados a la reparación de daños en instalaciones eléctricas de escuelas de la Región Centro, informó Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro.

El funcionario explicó que, tras casi dos meses de vacaciones y el regreso a las aulas durante una temporada de altas temperaturas, comenzaron a registrarse diversas incidencias en los planteles, principalmente relacionadas con cableado, mufas, cuchillas y conexiones eléctricas. Se han atendido escuelas de San Buena, Frontera y Monclova.

Actualmente, quedan entre dos y tres planteles afectados debido a que cuentan con cableado antiguo y obsoleto, principalmente de aluminio, considerado un mal conductor.

González señaló que se mantiene una buena relación con la Comisión, que ha apoyado en las partes externas de las escuelas, mientras que la Secretaría de Educación trabaja en las reparaciones que corresponden a los planteles.

Explicó que para realizar los trabajos es necesario seguir un protocolo y contar con el dictamen de ICIFED, por lo que las reparaciones no pueden limitarse únicamente al cambio de cables. "Solamente pedimos paciencia, estamos trabajando y estamos al pendiente de las escuelas", señaló.

Escuelas Afectadas y Proceso de Reparación

Entre los planteles afectados mencionó a la escuela Ford, ubicada en la colonia Roma, donde ya se realizó el dictamen y se encuentran a la espera de la liberación para iniciar los trabajos.

De acuerdo con el subdirector, una vez que se liberen los recursos, el cambio de los cableados externos y conductores de aluminio podría realizarse en aproximadamente tres días.

"Son trabajos que se han hecho desde años anteriores, no con las medidas adecuadas", comentó. Respecto a las clases a distancia, Abraham Segundo González indicó que actualmente son alrededor de tres o cuatro escuelas las que han tenido que continuar bajo esta modalidad mientras se atienden las afectaciones.

Impacto de las Condiciones Climáticas

También mencionó el caso de la escuela Margarita, donde, explicó, el problema se relacionó con cableado obsoleto y conexiones que, ante las altas temperaturas, terminaron por presentar fallas.

El funcionario destacó que las condiciones climatológicas también han influido en las afectaciones, debido a que se han registrado temperaturas superiores a los 43 y 45 grados. Finalmente, aseguró que la Secretaría de Educación continúa trabajando para agilizar la llegada de los recursos y atender las necesidades de los planteles afectados.