¡Nos quitaron todo!

ALLENDE, COAH. - Un par de migrantes venezolanos que quedaron varados en el municipio de Allende, denunciaron que les fueron arrebatados sus permisos de estancia legal en México, dinero en efectivo, entre otras pertenencias durante el aseguramiento de un autobús cerca de la ex garita.

Julio César Palmenare y su amigo Charlie Arréchiga, argumentaron que luego de que el autobús fue detenido por trasladar a más de 50 migrantes a bordo cuando las autoridades pidieron sus mochilas y pertenencias, incluso perdieron cerca de 3 mil 800 pesos.

“Nos bajaron del autobús con los permisos en mano, verificaron que teníamos todo en regla y nos comenzaron a quitar todo lo que traíamos encima, buscaron si no teníamos nada de valor, tuvimos que tirar nuestros teléfonos al piso para que no se los llevaran, eran uniformados con armas largas y no tuvimos de otra más que darles toda nuestra plata”, indicó Palmenare.

Comentó que solamente les dieron dos opciones, ser regresados nuevamente al sur del país o entregar su dinero y pertenencias de valor para seguir transitando hasta la frontera de Piedras Negras, pero tendría que ser a pie.

Sin opciones para pasar la noche, agregaron que durmieron en una gasolinera cercana, y que la mañana siguiente fueron interceptados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), y les quitaron su permiso para transitar libremente por el país, por lo que aún están en el municipio de Allende.

“Esta mañana fue cuando se acercaron personas de migración y nos quitaron el permiso original, nosotros afortunadamente tenemos muchas copias, ya que en distintos puntos de migración nos lo quitaban y rompían, a veces en frente de nosotros”, aseveró.

Señalaron que estos “permisos” no tiene estipulado la restricción de acercarse a la frontera, o de donde deben salir del país, tan solo es un permiso para transitar libremente por todo el territorio mexicano por alrededor de 20 días a 30 días.

“Mira estos permisos los tramitamos el 4 de julio y era a un plazo de 20 días y ayer pasando solamente 6 días nos lo quitaron; ahora estamos sin nada, esperando a que nuestras familias, que están en Ecuador nos manden algo de dinero para comprar víveres e inclusive unas bicicletas para acortar el paso y llegar lo más pronto posible”, finalizó.