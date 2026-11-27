NAVA, Coahuila - Cobijas y chamarras fueron entregadas a personas en situación vulnerable durante un recorrido nocturno realizado en distintos sectores del municipio, como parte del Operativo Abrigo ante el descenso de las temperaturas.

En las acciones participaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, así como integrantes de la Unidad Violeta, quienes acercaron prendas de abrigo a personas con dificultades para protegerse de las condiciones climáticas.

El objetivo de estas acciones es reducir los riesgos que representan las bajas temperaturas, principalmente para quienes carecen de ropa adecuada o de un espacio donde resguardarse durante las noches.

El operativo fue coordinado por Seguridad Pública y forma parte de las medidas de atención implementadas durante la temporada invernal.