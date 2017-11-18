Participan cientos de niños en desfile de pre-escolar

ALLENDE, COAH.- Todo un éxito la mini-cabalgata realizada por pequeños de diferentes jardines de niños del municipio, misma que fue encabezada por el presidente municipal Luis Reynaldo Tapia Valadez.

Por diferentes calles y avenidas del municipio, cientos de niños vestidos de revolucionarios y las niñas de adelitas, desfilaron hasta llegar a la explanada de la Presidencia Municipal, donde el alcalde acompañado de sus miembros del cabildo, ya los esperaba.

La Mini-cabalgata Allende 2017, cabe mencionar fue implementada en esta administración municipal 2014-2017 por el primer edil Luis Reynaldo Tapia Valadez, señalando los maestros de los diferentes jardines de niños, que buscarán mantener esta tradición en este mes de noviembre, dedicado a todos nuestros héroes revolucionarios que dieron sus vidas para tener un mejor país.