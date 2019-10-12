Presentan programa del festival de las artes

MORELOS, COAH. - Dentro del programa de Arte y Cultura que realiza la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, en coordinación con la Presidencia Municipal, presentan el programa cultural para esta próxima semana que llevará a la comunidad de Morelos el Festival de las Artes “Julio Torri Coahuila 2019”.
Lunes 14 de Octubre
Concierto con la Rondalla del Tecnológico de Ciudad Acuña.
Lugar: Casino Único de Morelos.
Hora: 7:00PM
Miércoles 16 de Octubre
Obra de Teatro
"Arrullos para Benjamín"
Apto para toda la familia.
Lugar: Casino Único de Morelos.
Hora: 7:00pm
Jueves 17 de Octubre
Evento Local
Lugar: Plaza Principal
Hora: 8:00pm
Viernes 18 de Octubre
Concierto Musical Regional
Lugar: Kiosko de la Plaza Principal
Hora: 7:00pm