Presentan programa del festival de las artes

MORELOS, COAH. - Dentro del programa de Arte y Cultura que realiza la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, en coordinación con la Presidencia Municipal, presentan el programa cultural para esta próxima semana que llevará a la comunidad de Morelos el Festival de las Artes “Julio Torri Coahuila 2019”.

Lunes 14 de Octubre

Concierto con la Rondalla del Tecnológico de Ciudad Acuña.

Lugar: Casino Único de Morelos.

Hora: 7:00PM

Miércoles 16 de Octubre

Obra de Teatro

"Arrullos para Benjamín"

Apto para toda la familia.

Lugar: Casino Único de Morelos.

Hora: 7:00pm

Jueves 17 de Octubre

Evento Local

Lugar: Plaza Principal

Hora: 8:00pm

Viernes 18 de Octubre

Concierto Musical Regional

Lugar: Kiosko de la Plaza Principal

Hora: 7:00pm