NAVA, Coahuila - Identificar las señales de violencia en las relaciones de pareja y reconocer la importancia de pedir ayuda fueron algunos de los temas abordados durante la conferencia "Que el amor no duela: reconocer, prevenir y romper el silencio", realizada el 25 de noviembre en Nava.

Importancia de Reconocer las Señales de Violencia

La charla fue impartida por la licenciada Anabel Fernández Riojas, quien compartió información y reflexiones sobre cómo detectar conductas violentas, prevenirlas y buscar apoyo ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las mujeres.

Durante la actividad se hizo énfasis en la importancia de no normalizar las primeras manifestaciones de violencia ni guardar silencio, sino reconocerlas y actuar oportunamente para evitar que continúen.

Actividades de Concientización y Apoyo

La jornada concluyó con una lotería gratuita para las personas asistentes. La actividad fue organizada por la Instancia Municipal de la Mujer, a cargo de Brenda Calzoncit Nájera, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.