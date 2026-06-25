Rescatan a bebé abandonado en Castaños: Juan de Dios conmueve a la comunidad

Tras ser encontrado abandonado dentro de un contenedor de basura en Castaños, el recién nacido ha conmovido a cientos de personas en redes sociales, quienes lo bautizaron simbólicamente como "Juan de Dios" y han inundado las plataformas con mensajes de apoyo, bendiciones e incluso solicitudes para adoptarlo.

A través de redes sociales, decenas de usuarios compartieron mensajes de cariño, bendiciones y esperanza para el menor, quien fue rescatado con vida y trasladado para recibir atención médica.

El nombre de "Juan de Dios" surgió entre los comentarios publicados por internautas, quienes relacionaron el hallazgo con la celebración de San Juan y expresaron que el pequeño representa un milagro por haber sobrevivido tras ser abandonado.

Apoyo de la comunidad

Además de las muestras de afecto, varias personas preguntaron sobre los procedimientos para una posible adopción, externando su deseo de ofrecerle una familia y mejores condiciones de vida.

"Queremos adoptarlo, ¿en dónde podemos ir?", escribió una usuaria, mientras que otros ciudadanos pidieron que el menor encuentre un hogar lleno de amor y protección.

Reacción en redes sociales

La historia ha provocado una fuerte reacción entre la comunidad, que se ha mantenido atenta a la evolución de la salud del bebé y a las investigaciones relacionadas con el caso.

Aunque el recién nacido fue abandonado por su madre biológica, las expresiones de apoyo reflejan el interés de la sociedad por contribuir a que tenga un futuro seguro y rodeado de afecto.