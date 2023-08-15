Promueven policías la proximidad social en Nava

Nava, Coah.- Elementos del Mando Coordinado de Nava, mantienen las acciones sociales en beneficio de toda la ciudadanía, brindando apoyo con vehículos varados, además de brindar transporte a domicilios.

“Diariamente realizamos diferentes apoyos durante nuestros recorridos de prevención y vigilancia, queremos un municipio seguro, lleno de paz y en donde la comunidad confíe en nosotros, cualquier situación que requiera, no duden en contactarnos”, declaró Roberto Torres, titular del departamento.

Dio a conocer que para solicitar apoyos de vigilancia o de cualquier situación pueden contactar a los elementos a los números 862-105-7406 o al 878-786-2149 si se encuentran en la delegación V. Carranza.