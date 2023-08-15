Contactanos

Coahuila

Promueven policías la proximidad social en Nava

Los elementos se ponen a disposición de la ciudadanía, listos para apoyar en cualquier situación.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 15 agosto, 2023 - 09:03 a.m.
Han brindado apoyos a la ciudadanía en cualquier situación.

Nava, Coah.- Elementos del Mando Coordinado de Nava, mantienen las acciones sociales en beneficio de toda la ciudadanía, brindando apoyo con vehículos varados, además de brindar transporte a domicilios.  

“Diariamente realizamos diferentes apoyos durante nuestros recorridos de prevención y vigilancia, queremos un municipio seguro, lleno de paz y en donde la comunidad confíe en nosotros, cualquier situación que requiera, no duden en contactarnos”, declaró Roberto Torres, titular del departamento.  

Dio a conocer que para solicitar apoyos de vigilancia o de cualquier situación pueden contactar a los elementos a los números 862-105-7406 o al 878-786-2149 si se encuentran en la delegación V. Carranza. 

    Se busca con esto generar más cercanía con la ciudadanía.

    Esto tras sus recorridos de prevención y vigilancia.

    Han brindado apoyos a la ciudadanía en cualquier situación.

