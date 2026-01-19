Capacitan en primeros auxilios a personal de Educación Inicial en Morelos, Coahuila

Morelos, Coah.– Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, se llevó a cabo una capacitación en primeros auxilios dirigida al personal de Educación Inicial del municipio de Morelos y del ejido Los Álamos.

La jornada fue impartida por personal de Protección Civil, quienes compartieron conocimientos básicos y prácticos para actuar de manera oportuna ante accidentes o emergencias, priorizando la atención inmediata y la seguridad de niñas, niños y de la comunidad educativa.

Durante la actividad se destacó la importancia de contar con herramientas básicas de primeros auxilios en espacios educativos y comunitarios, especialmente en zonas rurales, donde una reacción adecuada puede marcar la diferencia mientras se recibe apoyo especializado.

Este tipo de acciones contribuyen a crear una comunidad más preparada, organizada y consciente de la prevención, reforzando la cultura del autocuidado y la responsabilidad colectiva ante cualquier eventualidad.