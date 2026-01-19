Detienen a joven con televisión y electrónicos presuntamente robados en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Un joven fue detenido por elementos de seguridad luego de ser sorprendido en posesión de una televisión y diversos artículos electrónicos que presuntamente había robado de un domicilio.

El detenido fue identificado como Edgar "N", de 20 años de edad, quien fue asegurado en la calle Castillo Interior, cruce con San José de Ávila, en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

Detalles de la detención

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto fue capturado por el delito de receptación dolosa, luego de que no pudo comprobar la propiedad de los objetos que llevaba consigo, motivo por el cual fue arrestado en el lugar.

Durante la detención, las autoridades le aseguraron una pantalla de 43 pulgadas, color negro, marca Hinse, además de un videojuego tipo gamepad y dos controles, todos en color negro.

Situación legal del detenido

El presunto responsable fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, donde se definirá su situación legal.