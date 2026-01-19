Contactanos
Boiler de leña provoca incendio en vivienda de Nava

Fuego provocado por boiler de leña moviliza a policías y cuerpos de auxilio.

Por Alberto Ibarra Riojas - 19 enero, 2026 - 03:41 p.m.
Boiler de leña provoca incendio en vivienda de Nava
      Nava, Coah.– La tarde de este día se registró un incendio en una casa habitación, en el cruce de las calles General Cepeda y Aramberri, en la colonia Centro del municipio, lo que provocó la movilización de elementos del Mando Coordinado Policial de Nava y de cuerpos de auxilio.

      En el lugar fue localizada una vivienda envuelta en llamas, propiedad de María Luisa Martínez Sánchez, de 46 años de edad, quien informó que el siniestro se originó al encender un boiler de leña. Debido a las ráfagas de viento, el fuego se salió de control y comenzó a propagarse rápidamente.

      ¿Cómo ocurrió el incendio?

      Las características del domicilio, construido de madera y forrado con cartón y hule, facilitaron la expansión del incendio, generando importantes daños materiales y riesgo para casas cercanas en esta zona céntrica del municipio.

      Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos y Paramédicos, quienes, con el apoyo de cuatro elementos, lograron controlar y sofocar el fuego, evitando que se extendiera a otros domicilios y causara mayores afectaciones.

      Acciones de la autoridad

      No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al utilizar boilers o calentadores de leña, especialmente en viviendas construidas con materiales altamente inflamables.

