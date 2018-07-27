Realizan jornadas para prevención de violencia contra la mujer

Allende, Coah.- La Instancia municipal de la Mujer viene intensificando su campaña permanente en contra de la violencia que afecta al sexo femenino, con diversas pláticas de orientación que se imparten entre los sectores de la población.

Irene Leticia Cárdenas Ibarra, titular de la dependencia, dijo en entrevista que particularmente los días 25 de cada mes se realizan actividades específicas, con la idea de erradicar la violencia contra las mujeres.

“Los días 25 de cada mes elaboramos distintivos en forma de lazo de color naranja, visitamos diferentes dependencias y se los colocamos al personal de las mismas; también realizamos talleres domiciliarios”, apuntó.

Se visitan los distintos sectores del municipio para la realización de dichos talleres, en los que se cuenta con la participación de una psicóloga y una abogada, que se encargan de brindar asesoría a las mujeres.

“Son pláticas que tienen por objeto informarnos a nosotros las mujeres, acerca de cómo debemos actuar tanto en el seno familiar así como la propia sociedad, con la finalidad de rechazar la violencia contra la mujer en cualquiera de sus expresiones”, abundó.

Se cuenta con el total respaldo del alcalde Antero Alberto Alvarado Saldívar, en la realización de este tipo de actividades, subrayó Cárdenas Ibarra.

Cada día 25 se colocan distintivos en color naranja.