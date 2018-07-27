Rehabilitan calles y se introducen servicios primarios

Zaragoza, Coah.- El departamento de Desarrollo Social realiza la rehabilitación de calles de terracería en la colonia República, donde se han introducido los servicios de agua potable y drenaje, así lo informó el titular de la dependencia, Luis Alberto Alarcón Sánchez.

Dijo que por instrucciones de la alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres, se procedió a realizar la introducción de 1 mil 200 metros lineales de tubería del agua potable, además de 850 metros lineales de la Red de Drenaje Sanitario.

Posterior a ello, se procede a aplicar material de caliche en las calles del sector, a fin de conservar en buen estado las vialidades, como parte de los servicios que se brindan a los habitantes de la mencionada colonia.

“Son las diferentes calles de la colonia República, contigua a la colonia El Mimbre, donde se llevan a cabo estos trabajos de mantenimiento de calles de terracería, posterior a la introducción de los servicios de agua potable y drenaje”, puntualizó el funcionario.

Rehabilitan calles de terracería en la colonia República.