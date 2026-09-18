Detienen a joven señalado por presunto robo de 25 bultos de cemento en Zaragoza

Zaragoza, Coah.– Un hombre de 26 años, identificado como Mario N., fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, señalado por su presunta participación en el robo de 25 bultos de cemento del campo experimental Antonio Narro, en este municipio.

De acuerdo con los primeros informes, el material habría sido retirado de manera paulatina de las instalaciones, aprovechando los momentos en que las bodegas permanecían sin vigilancia.

La Agencia de Investigación Criminal detuvo a Mario N. tras investigaciones sobre el robo.

La investigación señala que el cemento presuntamente era sustraído poco a poco para posteriormente ser vendido y obtener un beneficio económico.

Tras las investigaciones correspondientes, los agentes realizaron la detención de Mario N., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

El cemento fue sustraído de manera paulatina del campo experimental Antonio Narro.

Será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las investigaciones y establecer las responsabilidades que correspondan conforme al proceso legal.

La situación jurídica de Mario N. dependerá de las investigaciones del Ministerio Público.

El caso permanece bajo investigación, por lo que la situación jurídica del detenido dependerá de las diligencias y de los elementos que sean presentados ante la autoridad competente.