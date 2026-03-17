Detienen a dos menores por robo de bicicletas en Zaragoza, Coahuila

Zaragoza, Coahuila.— Dos jovencitas de 15 y 16 años fueron detenidas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y del Mando Coordinado, luego de ser señaladas por el robo de dos bicicletas en este municipio.

La rápida respuesta de las autoridades

La detención se llevó a cabo en un lapso menor a 20 minutos, tras el reporte ciudadano que permitió a las autoridades actuar de manera inmediata y ubicar tanto a las presuntas responsables como los objetos sustraídos.

La colaboración ciudadana fue clave

Gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad y la participación de la ciudadanía, se logró la recuperación de las bicicletas, destacando la importancia de la denuncia oportuna para atender este tipo de situaciones.

El Mando Coordinado reafirma su compromiso

Con estas acciones, el Mando Coordinado y la Agencia de Investigación Criminal reiteran su compromiso de mantener la seguridad en el municipio y responder de forma eficiente ante los reportes de la población.