Saldo blanco en los Cinco Manantiales tras el Grito de Independencia

Nava, Coah.– Las celebraciones por el Grito de Independencia concluyeron con saldo blanco en los municipios de Nava, Allende, Morelos, Zaragoza y Villa Unión, luego de una noche en la que cientos de familias salieron a las plazas y espacios públicos para disfrutar de las fiestas patrias.

Durante la jornada, niños, jóvenes y adultos participaron en las tradicionales ceremonias del 15 de septiembre, además de disfrutar de música en vivo, antojitos mexicanos y la convivencia que caracteriza a esta fecha.

Los festejos transcurrieron en un ambiente mayormente familiar y sin que se reportaran incidentes graves que interrumpieran las actividades o dejaran consecuencias mayores entre los asistentes.

Seguridad y vigilancia durante las festividades

La presencia de corporaciones de seguridad, Protección Civil y cuerpos de emergencia permitió mantener vigilancia y atención durante las celebraciones, aunque la mayoría de las familias pudo disfrutar de la noche sin contratiempos.

En los distintos municipios de la región, las plazas se convirtieron nuevamente en puntos de encuentro para vecinos, familias y visitantes, quienes aprovecharon la noche para convivir y mantener vivas las tradiciones mexicanas.

Conclusiones de las fiestas patrias en Nava

Con el cierre de las actividades, los Cinco Manantiales terminaron una de las principales jornadas de las fiestas patrias sin hechos mayores que lamentar, en una noche marcada principalmente por la convivencia y la celebración.