Salma Valdez: Joven jinete de Morelos se corona por cuarta vez en Carrera de Barriles

Morelos, Coah. – Con apenas 15 años, la talentosa jinete Salma Valdez Pérez, orgullosamente originaria del municipio de Morelos, se coronó por cuarta ocasión como Campeona Estatal en Carrera de Barriles, durante un emocionante evento celebrado en la ciudad de Múzquiz, donde el público reconoció su destreza y pasión en cada presentación.

La joven morelense ha demostrado ser una de las grandes promesas de la equitación en Coahuila, ganándose el respeto y la admiración de los asistentes que presenciaron su impecable participación. Su constancia y dedicación la han llevado a consolidarse como referente en esta disciplina, pese a su corta edad.

El triunfo fue celebrado con orgullo por sus padres, Santiago Valdez e Imelda Pérez, quienes destacaron también el trabajo y compromiso de su entrenador, Josué Valdés, de la Arena El Llano, en San Juan de Sabinas, pieza clave en el desarrollo deportivo de la campeona estatal.

Ahora, Salma Valdez se prepara para representar a Coahuila en la competencia nacional, con la firme intención de seguir cosechando éxitos. Su ejemplo de esfuerzo y disciplina inspira a la juventud de Morelos y de toda la región, al demostrar que, con entrega y pasión, se pueden alcanzar grandes logros.