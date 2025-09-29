Escándalo en Saltillo: Caballo en Bar Desata Indignación

SALTILLO, COAHUILA.– Luego de que circularan imágenes y videos donde se observa a un caballo dentro de un bar ubicado al norte de Saltillo, el hecho generó indignación y fuertes críticas en redes sociales, al considerarse un acto de negligencia y maltrato animal.

Claudia Leza, activista en defensa de los animales, expresó a través de sus plataformas digitales su rechazo ante esta situación y advirtió que se interpondrá una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado.

"¿En qué cabeza cabe llevar a un caballo a un lugar de entretenimiento? Claramente está prohibido y pondremos una denuncia ante la Fiscalía del Estado ya que se trata de un delito que está contemplado en nuestro Código Penal", señaló.

El caso ha encendido el debate público sobre el trato que se da a los animales en espacios urbanos, pues, además de ser inadecuado para su bienestar, podría representar un riesgo tanto para el equino como para las personas que se encontraban en el lugar.

En palabras de la activista se informó que la denuncia será principalmente hacia los dueños del lugar, al permitir que las personas ingresaran al caballo al establecimiento.

"Los animales no pedían ser utilizados para espectáculos, ni tampoco pueden ser utilizados para dar un espectáculo y atraer a personas."

Señaló que de acuerdo con el Código Penal de Coahuila, el maltrato animal es un delito que puede derivar en sanciones económicas y penas privativas de libertad, dependiendo de la gravedad de los hechos, por lo que en su denuncia aseguró que se castigue el acto con la pena máxima.