Inversión millonaria del Alcalde de Saltillo en recuperación de espacios públicos

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, llevó "Activa tu Parque" a la colonia Gustavo Espinoza Mireles, sumando con ello un total de 35.5 millones de pesos de inversión con este programa insignia que busca impulsar la recuperación de espacios públicos.

"Hoy, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, arrancamos una obra más aquí en la Gustavo Espinoza Mireles, donde se intervendrá la cancha de fútbol con una inversión de 4.2 millones de pesos, una petición muy sentida por las y los vecinos de este sector", señaló el Alcalde acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Javier Díaz mencionó que el pasado Día del Niño se contó con la presencia de integrantes de la Asociación de U.S. Hispanic Contractors Association, de Austin, Texas, quienes donaron juguetes para las niñas y niños en un festejo que se realizó en el centro comunitario.

"Venía el empresario estadounidense Christopher Delgado quien vio la cancha de tierra y dijo que le entraba para ponerle el pasto sintético, él va a poner 3.5 millones de pesos para esta rehabilitación que además incluirá equipamiento de porterías, suministro eléctrico e iluminación, así como la rehabilitación de la pista de trote", dijo.

El Alcalde de Saltillo reconoció la suma de esfuerzos para poder beneficiar a miles de saltillenses.

"A la fecha llevamos 4 plazas inauguradas y 6 más en proceso, con lo que se beneficiará a más de 109 mil personas que podrán llegar a estos lugares a menos de 5 minutos caminando. La meta es rehabilitar este año 15 plazas y parques en todos los sectores de la ciudad y 40 al cierre de la administración", señaló el Presidente Municipal.

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de MEJORA en Coahuila, mencionó que en la capital se tiene a un gran Alcalde que le entra con todo por Saltillo en todos los sectores.

"Estos compromisos vienen del sentir y pensar de nuestra gente, aquí van a tener una cancha digna, gracias al Alcalde que trabaja todos los días por nuestra gente", dijo.

Alberto Salinas de las Fuentes, director del Instituto Municipal de Planeación, informó que el Gobierno Municipal invertirá en este punto 770 mil pesos.

"Se rehabilitará el cercado perimetral del centro comunitario, instalación de malla ciclónica en la cancha de fútbol rápido, pintura y mantenimiento general, instalación de módulo de juegos infantiles con pasto sintético, diseño y pintura de mural de arte urbano, así como plantación de arbolado adulto", refirió.

En representación de las y los beneficiarios María del Carmen Rosales Ruiz agradeció al alcalde Javier Díaz y a quienes los escucharon por responder a su colonia y hacer esto una realidad.

"Pronto tendremos un espacio donde podrán divertirse con seguridad e impulsar la disciplina entre nuestros niñas, niños y jóvenes. Aquí ha sido el punto de encuentro para una mayor unidad, además de poder contar con más árboles porque es vida, sombra y una promesa para las generaciones que vienen", mencionó.

Durante el arranque estuvieron presentes, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Gabriela Montemayor González, titular de Centros Comunitarios y Enlace Coahuila–Texas; y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social.