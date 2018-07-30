Solo daños materiales en choque de dos vehículos

Zaragoza, Coah.- Un choque entre dos vehículos suscitado en Zaragoza, dejó como saldo solamente daños materiales, sin que se hayan reportado personas lesionadas, así lo informó el director de Seguridad Pública, Uziel Rodríguez Cardoza.
Indicó que el percance se registró durante la tarde del pasado fin de semana a eso de las 17:00 horas sobre la carretera Federal número 29, a la altura de la calle Milagros,
Dijo que como probable afectado aparece un vehículo Chevrolet Aveo conducido por Claudia Verónica Castillo Montañés de 45 años de edad, quien se hacía acompañar por su menor hijo Saúl Ariel de 12 años, con domicilio en calle Ramos Arizpe de la zona centro de este municipio.
Mientras que, como probable responsable aparece una unidad Chevrolet Equinox modelo 2017 cuyo conductor fue identificado como Rubén Villarreal González de 61 años de edad, residente de la colonia Nogalera también de esta localidad.
Los primeros reportes indican que la camioneta que tripulaba Villarreal González impactó al vehículo Aveo, sin embargo, no hubo personas lesionadas, solamente los daños materiales que aún no han sido cuantificados, dijo el jefe policiaco.
