Todo un éxito la tradicional Cabalgata Allende 2017

ALLENDE, COAH.- Todo un éxito fue la tradicional cabalgata de Allende 2017, dedicada a Leonel Moreno Vázquez, ex presidente municipal, y uno de los promotores 100% activo de estas tradiciones.

Luis Reynaldo Tapia Valadez, presidente municipal, señaló ayer que más de 6 mil cabalgantes los acompañaron desde las ruinas de San Bernardo en el municipio de Guerrero, hasta Villa Unión, donde en el camino más y más cabalgantes se unían, y otros en carretas acompañados de sus familias.

Tras salir de Villa Unión, cerca del camino al ejido La Azufrosa, seguían llegando cabalgantes de los diferentes ejidos cercanos al municipio, logrando llegar hasta Allende más de 6 mil cabalgantes y carretas con familias enteras que gustan de estas tradiciones de las cabalgatas.